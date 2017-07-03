Опрос:

Новости партнеров

Клаудио Браво: ноги уже отказывались слушаться, но мы играли сердцем

Голкипер сборной Чили Клаудио Браво, признанный лучшим голкипером Кубка конфедераций, прокомментировал поражение от Германии (0:1) в финале.

"Мы ни о чем не жалеем. Были матчи, когда уже и ноги отказывались слушаться, но мы играли сердцем.

Знаем, что на таком уровне никак нельзя допускать ошибки, но все равно никаких сожалений не испытываем. Мы отдали все силы", – цитирует Браво "СЭ".
Теги: Браво Сборная Чили
Сегодня, 08:32
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.