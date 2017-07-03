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Сборная Чили - сборная Германии: фотоотчет матча

Сборная Германии стала победителем Кубка конфедераций-2017, в финальном матче обыграв команду Чили - 1:0. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет матча, а также обзор церемонии закрытия турнира.










































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Теги: Фото Сборная Германии Сборная Чили
Сегодня, 08:48
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