Опрос:

Новости партнеров

Диего Марадона может стать гражданином России

Экс-форвард сборной Аргентины Диего Марадона может стать гражданином России, передает "Советский спорт".

Латиноамериканец хочет получить российское гражданство. Об этом стало известно журналистам, которые сопровождали Марадону в России на выходных.

Аргентинец прилетел в Россию по приглашению движения "Россия любит футбол" и побывал в Москве и Санкт-Петербурге.
Теги: Марадона
Сегодня, 10:36
Напечатать
8
(0)
№8 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:26) #
  • 0
  •  (0)
online

Так, cyка, и до Стоуна ведь доберутся, с сепаровскими паспортами.
Регистрация: 3.03.2007
№7 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 11:17) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Марадона, будучи тренером Аргентины, просто дал играть игрокам как они могут. Так то Аргентина. У нас так не получится. Это на случай, если кому покажется хорошей идея Марадона - тренер России. smiley
Регистрация: 8.09.2012
№6 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 11:17) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не понимаю, кто может быть против... Эта личность в разы круче Депардье, при всем моем огромном уважении к нему. Второй футболист в истории футбола по признанию всех специалистов и всего мира.
Регистрация: 5.09.2012
№5 Написал: stepanmlc (Сегодня, 11:11) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
с Еременко подружится )


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№4 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 11:06) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Дешевый, примитивный популизм.
Регистрация: 14.06.2015
№3 Написал: Злой волк Россия (Сегодня, 10:53) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Ювентус»
Ради футбола, или с другой целью?
Регистрация: 15.06.2016
№2 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 10:50) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Говоря словами Эдуарда Лимонова - "Русские люди! Вы что, ох...ли?"
Регистрация: 8.09.2012
№1 Написал: coban сегодня (Сегодня, 10:49) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Вот всё у нас есть..шырота..просторы,горы моря..вот только этого чуда не хватало для полного счастья))


--------------------
Mmm!!!
Регистрация: 18.07.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.