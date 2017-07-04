"Зенит" может отдать Вукашина Йовановича в "Бордо" еще на год

"Зенит" может снова отдать защитника Вукашина Йовановича в "Бордо", информирует L`Equipe.Сообщается, что клубы обсуждают вариант аренды на один год с последующей возможностью выкупа прав на игрока. Прошлый сезон Йованович также завершал в "Бордо".