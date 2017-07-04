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"Зенит" может отдать Вукашина Йовановича в "Бордо" еще на год

"Зенит" может снова отдать защитника Вукашина Йовановича в "Бордо", информирует L`Equipe.

Сообщается, что клубы обсуждают вариант аренды на один год с последующей возможностью выкупа прав на игрока. Прошлый сезон Йованович также завершал в "Бордо".
Теги: Зенит
Сегодня, 11:47
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