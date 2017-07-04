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Оливье Жиру не намерен покидать "Арсенал"

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру сообщил, хочет остаться в составе "канониров".

"Я выиграл несколько трофеев в составе команды и для меня это очень важно. Болельщики хотят видеть в тебе бойца, который отдаёт всего себя команде, поэтому я хочу остаться в клубе. Я бы хотел отработать свой контракт до конца, и если получится, то выиграть ещё один турнир", - цитирует Жиру официальный сайт "пушкарей".
Теги: Жиру Арсенал
Сегодня, 16:22
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