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"Зенит" одержал первую победу под руководством Роберто Манчини
"Зенит" в контрольном матче одержал победу над "Аустрией". Это первая победа под руководством Роберто Манчини. До этого питерский клуб проиграл два первых контрольных матча после прихода итальянского специалиста.
Товарищеский матч
"Аустрия" В - "Зенит" 1:2
Голы: Филипович, 31 - Жулиано, 57, Жирков, 78
"Аустрия": Хаджикич, Филипович, Мохаммед, Ларсен, Грюнвальд, Зербест, Прокоп, Заламон, Хольцхаузер, Моншайн, Пирес
"Зенит" 1 тайм: Лодыгин, Карпов, Иванович, Нобоа, Маурисио, Цаллагов, Молло, Мак, Эрнани, Кокорин, Дзюба
"Зенит" 2 тайм: Лунев, Жирков, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Ерохин, Паредес, Кузяев, Шатов, Жулиано, Полоз.
Товарищеский матч
"Аустрия" В - "Зенит" 1:2
Голы: Филипович, 31 - Жулиано, 57, Жирков, 78
"Аустрия": Хаджикич, Филипович, Мохаммед, Ларсен, Грюнвальд, Зербест, Прокоп, Заламон, Хольцхаузер, Моншайн, Пирес
"Зенит" 1 тайм: Лодыгин, Карпов, Иванович, Нобоа, Маурисио, Цаллагов, Молло, Мак, Эрнани, Кокорин, Дзюба
"Зенит" 2 тайм: Лунев, Жирков, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Ерохин, Паредес, Кузяев, Шатов, Жулиано, Полоз.
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