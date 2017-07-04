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"Зенит" одержал первую победу под руководством Роберто Манчини

"Зенит" в контрольном матче одержал победу над "Аустрией". Это первая победа под руководством Роберто Манчини. До этого питерский клуб проиграл два первых контрольных матча после прихода итальянского специалиста.

Товарищеский матч

"Аустрия" В - "Зенит" 1:2

Голы: Филипович, 31 - Жулиано, 57, Жирков, 78

"Аустрия": Хаджикич, Филипович, Мохаммед, Ларсен, Грюнвальд, Зербест, Прокоп, Заламон, Хольцхаузер, Моншайн, Пирес

"Зенит" 1 тайм: Лодыгин, Карпов, Иванович, Нобоа, Маурисио, Цаллагов, Молло, Мак, Эрнани, Кокорин, Дзюба

"Зенит" 2 тайм: Лунев, Жирков, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Ерохин, Паредес, Кузяев, Шатов, Жулиано, Полоз.
Теги: Зенит Аустрия
Сегодня, 20:53
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15
(7)
№15 Написал: GPS (Сегодня, 22:58) #
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online

Цитата: Зенит1982
Пропустили гол в 1-м тайме, другим составом во втором забили 2.. Вот почти первая 10-ка и на выход по ходу


Конечно. Тем более, что соперник отыграл без замен. )))
Регистрация: 18.02.2011
№14 Написал: будиба москва (Сегодня, 22:31) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Шахтер»
Кто вывел капитанской повязкой Зенит" в этом матче, кто отгадает бутилка кефира от меня..Можно было и шампань из Монако, но впереди рабочая неделья..
Регистрация: 10.04.2016
№13 Написал: interested (Сегодня, 22:18) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: дядя Витя
Смольникову места не нашлось?

Безголовому Смольникову не место в Зените.

Сегодня удача выпала на букву "Ж". smile
Регистрация: 18.10.2013
№12 Написал: будиба москва (Сегодня, 22:06) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Шахтер»
Предстоит интересный чемпионат перед ЧМ в России, хочется чтоб Зенит был , как всегда сильной командой и сильными Рос. Футболистами для сборной, надеюсь Дзюба ,Кокорин и Шатов будут одним из сильных в ПЛ России, в оптимальной форме они сильнейшие игроки из Россиян..
Регистрация: 10.04.2016
№11 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:47) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Да, Зенит крут, очень крут, только такая серьёзная команда позволит себе показать прощальный матч по центральному ТВ, в первом тайме, игроков, которые уходят.

Воткнули красно-белой нечисти blush


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№10 Написал: дядя Витя СПб (Сегодня, 21:45) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Смольникову места не нашлось?
Регистрация: 20.02.2010
№9 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:35) #
  • -1
  •  (3)

Мак же в аренде?
Регистрация: 12.11.2007
№8 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:25) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Зачем брали Ивановича на такую зарплату? Он, похоже, закончил с футболом.
У богатых свои причуды...
Регистрация: 6.01.2006
№7 Написал: Борис Гречмак Новокуренск (Сегодня, 21:22) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Халк
очень похоже, что абсолютное большинство кандидатов на выход из Зенита, играли в составе первого тайма...
а во втором тайме игра понравилась.

скорее бы уже начало сезона...

Посмотрел 15 минут 2 тайма: это явно боевой состав...
Регистрация: 10.05.2015
№6 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 21:16) #
  • -1
  •  (3)

Третья контрольная игра в межсезонье,а понравился только второй тайм матча с Аустрией.Не хватает пока взаимопонимания,сыгранности и концентрации.
Регистрация: 24.10.2012
№5 Написал: N-52 (Сегодня, 21:10) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
В первом тайме - кандидаты на выброс, за исключением Д, Л, К. Во втором- игра явно не румынская.
Регистрация: 13.08.2012
№4 Написал: Лидер (Сегодня, 21:03) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Лодыркин не подвел? smile Не зря в клубе оставили!


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:58) #
  • 0
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да, Зенит крут, очень крут, только такая серьёзная команда позволит себе показать прощальный матч по центральному ТВ, в первом тайме, игроков, которые уходят.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 20:57) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пропустили гол в 1-м тайме, другим составом во втором забили 2.. Вот почти первая 10-ка и на выход по ходу, главное что бы от Кокорина избавились
Регистрация: 5.09.2012
№1 Написал: Халк Санкт-Петербург (Сегодня, 20:56) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
очень похоже, что абсолютное большинство кандидатов на выход из Зенита, играли в составе первого тайма...
а во втором тайме игра понравилась.

скорее бы уже начало сезона...
Регистрация: 25.12.2016
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