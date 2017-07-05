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"Кайрат" не ведет с "Зенитом" переговоров по Андрею Аршавину

Спортивный директор казахстанского "Кайрата" Евгений Калакуцкий прокомментировал слухи о возможном возвращении нападающего Андрея Аршавина в "Зенит".

"Никаких действий нет, никаких переговоров у нас на этот счет не ведется. Конечно, теоретически переговоры могут начаться в любой момент и продлиться три минуты, но в настоящий момент ничего не происходит.

У нас в четверг игра Лиги Европы, Аршавин с командой", – цитирует Калакуцкого ТАСС.
Теги: Аршавин Зенит Кайрат Трансферы
Сегодня, 10:36
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№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 11:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
А так же с Зенитом-2 о Зырянове и даже не подумывает вернуть Радимова,Широкова и Горшкова.Журналисты как всегда верят в разный бред)Для чего сегодня Аршавин?)На пять минут выходить в дань памяти?)Пусть Андрюха лучше играет и получает удовольствие и радует игрой болел Кайрата ,чем сидит на скамейке.Сарсания просто пошутил)


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Прощай цыганка Мирчу)
Регистрация: 25.03.2015
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