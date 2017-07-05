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"Кайрат" не ведет с "Зенитом" переговоров по Андрею Аршавину
Спортивный директор казахстанского "Кайрата" Евгений Калакуцкий прокомментировал слухи о возможном возвращении нападающего Андрея Аршавина в "Зенит".
"Никаких действий нет, никаких переговоров у нас на этот счет не ведется. Конечно, теоретически переговоры могут начаться в любой момент и продлиться три минуты, но в настоящий момент ничего не происходит.
У нас в четверг игра Лиги Европы, Аршавин с командой", – цитирует Калакуцкого ТАСС.
"Никаких действий нет, никаких переговоров у нас на этот счет не ведется. Конечно, теоретически переговоры могут начаться в любой момент и продлиться три минуты, но в настоящий момент ничего не происходит.
У нас в четверг игра Лиги Европы, Аршавин с командой", – цитирует Калакуцкого ТАСС.
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