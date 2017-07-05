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Гус Хиддинк: если бы поле полили в перерыве, мяч отскочил бы к Акинфееву

Экс-наставник сборной России Гус Хиддинк прокомментировал ошибку вратаря Игоря Акинфеева в матче Кубка конфедераций против Мексики (1:2).

– В том, что произошло потом, убежден, надо усматривать не только российскую ошибку. Парень, который забил мяч, Лосано, повел себя очень храбро, пойдя до конца! Игорь вышел за пределы штрафной и неверно оценил ситуацию. Он попытался достать высоко летевший мяч ногой, но, повторяю, невысокий мексиканец оказался смелым, не убрав голову. Но вот вам еще один нюанс, о котором я тогда подумал.

– Какой же?

– Будь поле более влажным, мяч отскочил бы от газона под более острым углом, то есть ближе к Акинфееву. Тут же отскок оказался более вертикальным, и Игорь к нему не успел.

– То есть если бы поле более обильно полили в перерыве, этой ошибки могло не случиться?

– Да. И это еще раз показывает, насколько важны в футболе самые крохотные нюансы, – цитирует Хиддинка "СЭ".
Теги: Сборная России Акинфеев Хиддинк
Сегодня, 11:06
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