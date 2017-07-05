Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Луиш Нету присоединился к "Зениту" на сборах в Австрии

Защитник "Зенита" Луиш Нету присоединился к команде на сборе в Австрии, передает "СЭ".

Напомним, игроку сборной Португалии был предоставлен дополнительный отдых после Кубка конфедераций. На турнире Нету провел один матч – встречу за третье место против Мексики (2:1).
Теги: Нету Зенит
Сегодня, 11:44
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 11:49) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
наконец то)А то вчера неадекватный комментатор зарядил,что главная связка центральных это Кришито и Гарсия)Ну да крайний защитник и опорник,при трех номинальных защитниках в команде)Чего он такого курнул там?)Или в Москве все меньше профи,которые знают кто и на какой позиции играет?Нету,Иванович и ждем третьего игрока в центр.


--------------------
Прощай цыганка Мирчу)
Регистрация: 25.03.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.