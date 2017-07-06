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СМИ: "Манчестер Юнайтед" купит Ромелу Лукаку за 75 млн фунтов

Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку станет игроком "Манчестер Юнайтед", передает "Sports.ru" со ссылкой на BBC.

"МЮ" согласовал с мерсисайдцами трансфер игрока за 75 миллионов фунтов. В связи с этим "Юнайтед" откажется от варианта с покупкой нападающего "Реала" Альваро Мораты.

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью надеется, что Лукаку прибудет в расположение клуба до отлета в США, чтобы бельгиец мог пройти всю предсезонную подготовку вместе с клубом.
Теги: Манчестер Юнайтед Лукаку Трансферы
Сегодня, 12:54
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№1 Написал: РоМаХаЯ Иркутск родной мой (Сегодня, 14:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
Конечно купит... Если захочет!!!


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ФК БАЙКАЛ, ФК ЗЕНИТ и наша сборная.
Регистрация: 17.06.2011
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