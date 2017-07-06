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Volkswagen станет новым спонсором сборной Германии

Компания Volkswagen сменит Mercedes-Benz в качестве титульного спонсора борной Германии, информирует Frankfurter Allgemeine.

Автоконцерн из Вольфсбурга подпишет с Немецким футбольным союзом (DFB) контракт, согласно которому будет выплачивать около 25–30 миллионов евро в год.

Компания Mercedes была спонсором DFB в течение 45 лет.
Теги: Сборная Германии
Сегодня, 15:47
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