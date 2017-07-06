Volkswagen станет новым спонсором сборной Германии

Компания Volkswagen сменит Mercedes-Benz в качестве титульного спонсора борной Германии, информирует Frankfurter Allgemeine.Автоконцерн из Вольфсбурга подпишет с Немецким футбольным союзом (DFB) контракт, согласно которому будет выплачивать около 25–30 миллионов евро в год.Компания Mercedes была спонсором DFB в течение 45 лет.