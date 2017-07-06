Джанлуиджи Доннарумма завтра подпишет новый контракт с "Миланом"

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма завтра подпишет с клубом новый контракт, сообщает TMW.Ранее сообщалось, что в новом соглашении будет пункт, который позволит итальянцу через год покинуть клуб и перейти в "Реал".