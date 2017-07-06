Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Джанлуиджи Доннарумма завтра подпишет новый контракт с "Миланом"

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма завтра подпишет с клубом новый контракт, сообщает TMW.

Ранее сообщалось, что в новом соглашении будет пункт, который позволит итальянцу через год покинуть клуб и перейти в "Реал".
Теги: Доннарумма Милан
Сегодня, 22:24
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Лидер (Сегодня, 23:02) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Под песню из рабыни Изауры


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 22:33) #
  • 0
  •  (0)

значит выбил себе контракт, молодец
Регистрация: 8.01.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.