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"Бешикташ" готов заплатить за Азмуна 3,5 млн евро

"Бешикташ" намерен подписать форварда "Ростова" Сердара Азмуна, сообщает Fotospor.

Сообщается, что за 22-летнего нападающего "черные орлы" готовы будут заплатить не только 3,5 миллиона евро, но и отдать российскому клубу голкипера Дениса Бойко и полузащитника Араза Озбилиса.
Теги: Азмун Ростов Бешикташ Трансферы
Сегодня, 23:08
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