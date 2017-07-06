"Бешикташ" готов заплатить за Азмуна 3,5 млн евро

"Бешикташ" намерен подписать форварда "Ростова" Сердара Азмуна, сообщает Fotospor.Сообщается, что за 22-летнего нападающего "черные орлы" готовы будут заплатить не только 3,5 миллиона евро, но и отдать российскому клубу голкипера Дениса Бойко и полузащитника Араза Озбилиса.