Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Джонатан де Гузман стал игроком "Айнтрахта"

"Айнтрахт" из Франкфурта на своем официальном сайте объявил о приобретении полузащитника "Наполи" Джонатана де Гузмана.

Голландец должен подписать 3-летний контракт, но официальной заявке пока что мешают некоторые формальности.
Теги: Айнтрахт Трансферы
Сегодня, 03:12
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.