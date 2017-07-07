Джонатан де Гузман стал игроком "Айнтрахта"

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Вчера 23:47
Сергей Веденеев: есть всего несколько российских игроков, которые действительно могли бы усилить "Зенит" (2)
Сергей Веденеев: есть всего несколько российских игроков, которые действительно могли бы усилить "Зенит" (2)
Вчера 23:30
Марсель Десайи: у сборной России нет своего Зидана, так что ее силой должна стать командная игра (2)
Марсель Десайи: у сборной России нет своего Зидана, так что ее силой должна стать командная игра (2)
Вчера 23:08
"Бешикташ" готов заплатить за Азмуна 3,5 млн евро (1)
"Бешикташ" готов заплатить за Азмуна 3,5 млн евро (1)
Вчера 21:25
"Краснодар" одержал победу над "Марибором"
"Краснодар" одержал победу над "Марибором"
Вчера 21:24
"Ростов" поддерживает изменение лимита на легионеров, а в дальнейшем хочет его отмены (6)
"Ростов" поддерживает изменение лимита на легионеров, а в дальнейшем хочет его отмены (6)
Вчера 20:46
ЦСКА - самый сыгранный клуб Европы (8)
ЦСКА - самый сыгранный клуб Европы (8)
Вчера 20:05
СМИ: Слуцкий отказался возглавить "Краснодар", усомнившись в амбициозности и профессионализме менеджмента клуба (17)
СМИ: Слуцкий отказался возглавить "Краснодар", усомнившись в амбициозности и профессионализме менеджмента клуба (17)
Вчера 20:01
ЦСКА 8 июля сыграет с "Нафтой"
ЦСКА 8 июля сыграет с "Нафтой"
Вчера 19:15
Виталий Мутко: переговоры о матче сборных России и Бразилии находятся в завершающей стадии (2)
Виталий Мутко: переговоры о матче сборных России и Бразилии находятся в завершающей стадии (2)
Вчера 19:14
Леонид Федун: трансфер Смолова? Без комментариев (8)
Леонид Федун: трансфер Смолова? Без комментариев (8)
Вчера 19:07
Виталий Мутко: Марадона хочет стать тренером сборной России? Нас устраивает Черчесов (10)
Виталий Мутко: Марадона хочет стать тренером сборной России? Нас устраивает Черчесов (10)
Вчера 18:50
Кубок мира посетит 50 стран в преддверии ЧМ-2018
Кубок мира посетит 50 стран в преддверии ЧМ-2018
Вчера 18:12
Виталий Мутко: надеюсь, что сборная России будет среди претендентов на победу на ЧМ-2018 (33)
Виталий Мутко: надеюсь, что сборная России будет среди претендентов на победу на ЧМ-2018 (33)
Вчера 17:17
Жерар Пике: игра с Месси - это лучший опыт
Жерар Пике: игра с Месси - это лучший опыт
Вчера 17:08
Лука Джорджевич: я способен играть в "Зените" (7)
Лука Джорджевич: я способен играть в "Зените" (7)
Вчера 16:48
Педро Обианг продолжит выступать за "Вест Хэм"
Педро Обианг продолжит выступать за "Вест Хэм"
Вчера 16:36
Арбитр Виталий Мешков не сдал тест по физподготовке (7)
Арбитр Виталий Мешков не сдал тест по физподготовке (7)
Джонатан де Гузман стал игроком "Айнтрахта"
"Айнтрахт" из Франкфурта на своем официальном сайте объявил о приобретении полузащитника "Наполи" Джонатана де Гузмана.
Голландец должен подписать 3-летний контракт, но официальной заявке пока что мешают некоторые формальности.
Голландец должен подписать 3-летний контракт, но официальной заявке пока что мешают некоторые формальности.
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