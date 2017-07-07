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СМИ: "Реал" договорился о шестилетнем контракте с Килианом Мбаппе

"Реал" достиг договоренности с нападающим "Монако" Килианом Мбаппе о заключении контракта, информирует Marca.

Стороны договорились о соглашении на 6 лет с заработной платой от 6 до 7 миллионов евро. Переход Мбаппе в "Реал" может состояться после продажи нападающего Альваро Мораты в "Манчестер Юнайтед".
Теги: Реал Мбаппе Трансферы
Сегодня, 09:29
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