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Илья Геркус: Сычев даже не раздумывал, согласился сразу

Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал подписание контракта с нападающим Дмитрием Сычевым. Футболист будет выступать за фарм-клуб "Локомотив-Казанка".

"Сычёв - легендарный игрок не только для "Локомотива", но и для всего российского футбола. Очень здорово, что такой опытный профессионал будет играть в одной команде с нашими молодыми футболистами, передавать им свои знания и помогать нашему фарм-клубу решать поставленные задачи. Это взаимовыгодное сотрудничество, которое принесёт пользу как болельщикам и игрокам "Казанки", так и самому Дмитрию.

Пока договор заключён на один год, а там посмотрим. Дмитрий даже не просил времени на раздумья, согласился сразу. Стоит ли ждать приобретений от основной команды в межсезонье? Мы всегда работаем в направлении усиления состава, рассматриваем различные варианты. Но говорить что-то конкретное о новичках команды пока рано", - цитируют Геркуса "Известия".
Теги: Геркус Локомотив Сычев
Сегодня, 09:42
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:03) #
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настоящий патриот, цена вопроса 3 млн. евро


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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