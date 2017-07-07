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Илья Геркус: Сычев даже не раздумывал, согласился сразу
Президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал подписание контракта с нападающим Дмитрием Сычевым. Футболист будет выступать за фарм-клуб "Локомотив-Казанка".
"Сычёв - легендарный игрок не только для "Локомотива", но и для всего российского футбола. Очень здорово, что такой опытный профессионал будет играть в одной команде с нашими молодыми футболистами, передавать им свои знания и помогать нашему фарм-клубу решать поставленные задачи. Это взаимовыгодное сотрудничество, которое принесёт пользу как болельщикам и игрокам "Казанки", так и самому Дмитрию.
Пока договор заключён на один год, а там посмотрим. Дмитрий даже не просил времени на раздумья, согласился сразу. Стоит ли ждать приобретений от основной команды в межсезонье? Мы всегда работаем в направлении усиления состава, рассматриваем различные варианты. Но говорить что-то конкретное о новичках команды пока рано", - цитируют Геркуса "Известия".
"Сычёв - легендарный игрок не только для "Локомотива", но и для всего российского футбола. Очень здорово, что такой опытный профессионал будет играть в одной команде с нашими молодыми футболистами, передавать им свои знания и помогать нашему фарм-клубу решать поставленные задачи. Это взаимовыгодное сотрудничество, которое принесёт пользу как болельщикам и игрокам "Казанки", так и самому Дмитрию.
Пока договор заключён на один год, а там посмотрим. Дмитрий даже не просил времени на раздумья, согласился сразу. Стоит ли ждать приобретений от основной команды в межсезонье? Мы всегда работаем в направлении усиления состава, рассматриваем различные варианты. Но говорить что-то конкретное о новичках команды пока рано", - цитируют Геркуса "Известия".
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