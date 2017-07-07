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Олег Терехин: Калитвинцев слепил в "Динамо" приличную командочку, играющую

Экс-форвард московского "Динамо" Олег Терехин высказал мнение о работе Юрия Калитвинцева на посту главного тренера бело-голубых.

"Калитвинцев - уже опытный специалист с динамовскими корнями, работал на Украине и в России. Сам в прошлом замечательный игрок.

Командочку он слепил приличную, играющую. Опираясь на опытный костяк, подтягивает молодежь. И микроклимат в команде, чувствуется, здоровый", - цитирует Терехина "Советский спорт".
Теги: Терехин Калитвинцев Динамо
Сегодня, 09:48
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№3 Написал: Sp1ke Череповец (Сегодня, 10:51) #
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командочка, тренеришка, игрочишки...


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Пришел, увидел... ужаснулся, ушел и больше не вернулся...
Регистрация: 26.10.2007
№2 Написал: Батька (Сегодня, 10:42) #
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командочку )
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 10:39) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
Дай Бог ,Дай Бог -- удачи и хорошего старта ..


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
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