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Константин Сарсания: неудобно перед Бердыевым, что мы быстрее забрали Полоза и Ерохина

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания рассказал, что клуб сработал быстрее "Рубина" в вопросе приобретения игроков "Ростова" Александра Ерохина и Дмитрия Полоза.

"Курбан Бекиевич - прекрасный и великолепный специалист. Даже неудобно перед ним было. Бердыев, наверное, хотел видеть этих игроков у себя. Но было серьёзное пожелание нашего главного тренера Роберто Манчини, который хотел видеть этих игроков в "Зените". Мне как спортивному директору пришлось приложить максимум усилий, чтобы получить их.

У нас с Курбаном Бекиевичем дружеские отношения. Просто так получилось, что "Зенит" оказался немного быстрее. Век футболиста недолог, ребята хотят уверенности в завтрашнем дне, и мы чуть раньше смогли предложить им это", - цитирует Сарсанию "Чемпионат".
Теги: Сарсания Зенит Рубин
Сегодня, 11:54
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№8 Написал: Hitman (Сегодня, 13:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
да вам хоть в глаза на сцы
Регистрация: 20.04.2017
№7 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:42) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Да всем нас*ать. Один хрен Ростов им харплату платить не может.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№6 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 12:55) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Сколько душ загубили, эти, возможно, тоже на лавочку присядут


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010
№5 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 12:17) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Да они и играть умеют только у Бердыева ,а так игроки не о чем.
Регистрация: 15.06.2016
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:10) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Противовес
Mitrich,
Да дело даже не в этом. Сарсания уже успел заразиться манией величия от Миллера и Фурсенко . Прежде чем трындеть о "скорости", почитал бы вью Полоза - прежде чем принимать предложение "Зенита" он советовался с Бердыевым и тот его благословил, поскольку в "Рубине" Полоз не играл бы той роли, которую занимал в "Ростове"... и тем более Ерохин. Точно так же Бердыев отправил в Питер и Нобоа, которого хотел подарить еще зимой газпромовским решалам за спасибо... Слишком сильно сказываются на команде суточные перелеты Криса с Эквадора, после игр сборной, выпадая из тонуса командного на пару недель, косяча на поле, не проснувшись от смены часовых поясов. Так-что не нужно выдавать желаемое за действительное, господин Сарсания. Кто нужен Бердыеву, тот уже в Казани.

соглашусь со сказанным


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 12:05) #
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  •  (5)

Mitrich,
Да дело даже не в этом. Сарсания уже успел заразиться манией величия от Миллера и Фурсенко . Прежде чем трындеть о "скорости", почитал бы вью Полоза - прежде чем принимать предложение "Зенита" он советовался с Бердыевым и тот его благословил, поскольку в "Рубине" Полоз не играл бы той роли, которую занимал в "Ростове"... и тем более Ерохин. Точно так же Бердыев отправил в Питер и Нобоа, которого хотел подарить еще зимой газпромовским решалам за спасибо... Слишком сильно сказываются на команде суточные перелеты Криса с Эквадора, после игр сборной, выпадая из тонуса командного на пару недель, косяча на поле, не проснувшись от смены часовых поясов. Так-что не нужно выдавать желаемое за действительное, господин Сарсания. Кто нужен Бердыеву, тот уже в Казани.
Регистрация: 25.02.2017
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
100% загубите им карьеру! это детище Бердыева и только у него они стали прогрессировать и вызываться в сборную..
неоднократно проверенно)) скольких вы забрали из под Бердыева? список длинный .. и хоть один заиграл? вот только честно..


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ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 12:04) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Что то мне подсказывает что пи3дит Сарсания. Манчини и знать то их не знал, а вот сам Сарсания и подсуетился, а теперь оправдывается мол я не я и хата не моя.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
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