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Понтус Вернблум - Зорану Тошичу: если встретимся на поле друг против друга, я тебя уничтожу

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум пошутил по поводу покинувшего команду Зорана Тошича и пожелал ему удачи в дальнейшей карьере.

"Хочу пожелать тебе удачи, где бы ты ни оказался. Для меня было честью играть с тобой. Мы через многое прошли вместе. Вместе выиграли три чемпионата, два Кубка и Суперкубка.

Я тебе очень благодарен. Ты сыграл большую роль в тех титулах. Не такую большую, как я, но всё же (улыбается). Ты был отличным игроком для ЦСКА, а как человек – ещё лучше.

Желаю тебе всего наилучшего в спортивной карьере и, что более важно, в обычной жизни. Надеюсь, мы будем встречаться. А если встретимся на поле друг против друга, я тебя уничтожу. Так что удачи, друг", - передает слова Вернблума "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу ЦСКА.
Теги: Вернблум Тошич
Сегодня, 12:13
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