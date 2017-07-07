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Ушел из жизни старейший ветеран "Локомотива" Владимир Ивашков
Старейший ветеран "Локомотива" Владимир Ивашков скончался на 92-м году жизни, информирует официальный сайт железнодорожников. Прощание с Ивашковым состоится в храме при Боткинской больнице в Москве в субботу в 11:30 мск.
"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Владимира Михайловича", - говорится в сообщении клуба.
Ивашков защищал цвета "Локомотива" с 1949 по 1954 год. По окончании игровой карьеры он возглавлял саратовский "Локомотив" и долгие годы работал в системе сборных команд. В 1967 году Ивашкову было присвоено звание заслуженного тренера СССР.
"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Владимира Михайловича", - говорится в сообщении клуба.
Ивашков защищал цвета "Локомотива" с 1949 по 1954 год. По окончании игровой карьеры он возглавлял саратовский "Локомотив" и долгие годы работал в системе сборных команд. В 1967 году Ивашкову было присвоено звание заслуженного тренера СССР.
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