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СМИ Диего Марадона в пьяном виде оскорбил болельщика и его мать
Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона попал в скандальную историю в Неаполе, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Bernabeu Digital.
Чемпион мира 1986 года находился в одной из местных гостиниц. Он пил, а когда опьянел, обратил внимание на одного любителя футбола. Ему показалось, что он является поклонником туринского "Ювентуса", хотя болельщик называл имя аргентинского клуба "Ньюэллс Олд Бойз".
"Если ты поклонник "Ювентуса", то убирайся прочь", - сказал Марадона, а также выругался по поводу матери болельщика.
Чемпион мира 1986 года находился в одной из местных гостиниц. Он пил, а когда опьянел, обратил внимание на одного любителя футбола. Ему показалось, что он является поклонником туринского "Ювентуса", хотя болельщик называл имя аргентинского клуба "Ньюэллс Олд Бойз".
"Если ты поклонник "Ювентуса", то убирайся прочь", - сказал Марадона, а также выругался по поводу матери болельщика.
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