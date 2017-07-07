Свернуть все/Развернуть все
Спартак
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Анжи
Махачкала
Арсенал
Тула
Динамо
Москва
Тосно
Москва
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:50
Лионель Месси отдал благотворительной организации еду и напитки, оставшиеся после его свадьбы (6)
Лионель Месси отдал благотворительной организации еду и напитки, оставшиеся после его свадьбы (6)
14:14
Тина Канделаки: много говорится о трансферах "Зенита", но не забывайте, что они продали Халка за 100 млн долларов (41)
Тина Канделаки: много говорится о трансферах "Зенита", но не забывайте, что они продали Халка за 100 млн долларов (41)
12:36
Станислав Черчесов: не мы должны просить игроков поиграть за свою страну и пробежаться на тренировке (10)
Станислав Черчесов: не мы должны просить игроков поиграть за свою страну и пробежаться на тренировке (10)
12:13
Понтус Вернблум - Зорану Тошичу: если встретимся на поле друг против друга, я тебя уничтожу (4)
Понтус Вернблум - Зорану Тошичу: если встретимся на поле друг против друга, я тебя уничтожу (4)
11:17
Константин Сарсания: условия, на которых Смолов может оказаться в "Зените", нам не подходят (11)
Константин Сарсания: условия, на которых Смолов может оказаться в "Зените", нам не подходят (11)
Полузащитник "Халл Сити" Мейлер: Слуцкий впечатлил всех в команде
Полузащитник "Халл Сити" Дэвид Мейлер рассказал, как ему работается под руководством нового главного тренера Леонида Слуцкого.
"Тренировки действительно хорошие, готовимся к новому сезону. В предыдущие годы, возможно, подготовка не длилась до трёх недель, но мы привыкаем.
Слуцкий впечатлил меня, впечатлил всех в команде. Я, вероятно, могу говорить от имени всех одноклубников. Все с нетерпением ждём возможности поработать с ним в новом сезоне.
Что касается моей физической формы, надеюсь на сто процентов подойти готовым к матчу первого тура с "Астон Виллой". Будет сложно, но я верю. Хирург в восторге, так что, вероятно, мне осталось 3-4 недели. Пока работаю в спортзале", — цитирует Мейлера пресс-служба "Халл Сити".
"Тренировки действительно хорошие, готовимся к новому сезону. В предыдущие годы, возможно, подготовка не длилась до трёх недель, но мы привыкаем.
Слуцкий впечатлил меня, впечатлил всех в команде. Я, вероятно, могу говорить от имени всех одноклубников. Все с нетерпением ждём возможности поработать с ним в новом сезоне.
Что касается моей физической формы, надеюсь на сто процентов подойти готовым к матчу первого тура с "Астон Виллой". Будет сложно, но я верю. Хирург в восторге, так что, вероятно, мне осталось 3-4 недели. Пока работаю в спортзале", — цитирует Мейлера пресс-служба "Халл Сити".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.