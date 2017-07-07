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Полузащитник "Халл Сити" Мейлер: Слуцкий впечатлил всех в команде

Полузащитник "Халл Сити" Дэвид Мейлер рассказал, как ему работается под руководством нового главного тренера Леонида Слуцкого.

"Тренировки действительно хорошие, готовимся к новому сезону. В предыдущие годы, возможно, подготовка не длилась до трёх недель, но мы привыкаем.

Слуцкий впечатлил меня, впечатлил всех в команде. Я, вероятно, могу говорить от имени всех одноклубников. Все с нетерпением ждём возможности поработать с ним в новом сезоне.

Что касается моей физической формы, надеюсь на сто процентов подойти готовым к матчу первого тура с "Астон Виллой". Будет сложно, но я верю. Хирург в восторге, так что, вероятно, мне осталось 3-4 недели. Пока работаю в спортзале", — цитирует Мейлера пресс-служба "Халл Сити".
Теги: Халл Сити Слуцкий
Сегодня, 16:41
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