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"Амкар" объявил о переходе Йовичича в "Црвену Звезду"
Руководители "Амкара" и белградского клуба "Црвена Звезда" договорились о трансфере 24-летнего полузащитника Бранко Йовичича, который провёл в составе пермской команды три сезона, сыграл 58 матчей в РФПЛ и забил три гола, сообщает пресс-служба российского клуба.
"Црвена Звезда" в лице генерального директора клуба Звездана Терзича проявила огромную заинтересованность в приобретении Йовичича, мы общались с ним по поводу этого трансфера в ежедневном режиме в течение всего последнего месяца. В итоге состоялась более чем выгодная для "Амкара" сделка, позволившая получить серьёзные деньги за футболиста, который при желании мог бы через полгода уехать из Перми в статусе свободного агента.
Бранко Йовичич, с которым очень плодотворно поработали Гаджи Муслимович и его помощники, заметно прибавил в "Амкаре", одноклубники относились к нему с большой теплотой и симпатией, и нам жаль расставаться, но это тот трансфер, от которого должны выиграть все стороны.
Йовичич в каждом матче отдавал "Амкару" всё, что мог, но для Бранко переход в "Црвена Звезду" — это просто трансфер мечты: он получил предложение от одного из самых популярных клубов своей страны, за который вдобавок болел с самого детства. Надеюсь, сотрудничество Бранко Йовичича с "Црвеной Звездой" окажется успешным, и он поможет своей новой команде решить все поставленные перед ней задачи", — рассказал исполнительный директор клуба Денис Маслов.
"Црвена Звезда" в лице генерального директора клуба Звездана Терзича проявила огромную заинтересованность в приобретении Йовичича, мы общались с ним по поводу этого трансфера в ежедневном режиме в течение всего последнего месяца. В итоге состоялась более чем выгодная для "Амкара" сделка, позволившая получить серьёзные деньги за футболиста, который при желании мог бы через полгода уехать из Перми в статусе свободного агента.
Бранко Йовичич, с которым очень плодотворно поработали Гаджи Муслимович и его помощники, заметно прибавил в "Амкаре", одноклубники относились к нему с большой теплотой и симпатией, и нам жаль расставаться, но это тот трансфер, от которого должны выиграть все стороны.
Йовичич в каждом матче отдавал "Амкару" всё, что мог, но для Бранко переход в "Црвена Звезду" — это просто трансфер мечты: он получил предложение от одного из самых популярных клубов своей страны, за который вдобавок болел с самого детства. Надеюсь, сотрудничество Бранко Йовичича с "Црвеной Звездой" окажется успешным, и он поможет своей новой команде решить все поставленные перед ней задачи", — рассказал исполнительный директор клуба Денис Маслов.
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