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Экс-тренер "Оренбурга" Евдокимов, скорее всего, возглавит казахстанский "Тобол"

Бывший главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов близок к тому, чтобы возглавить "Тобол", сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на издание Vesti.kz.

47-летний специалист уже прибыл в Костанай, где провёл переговоры с руководством казахстанского клуба. Ожидается, что Евдокимова уже завтра, 8 июля, представят общественности в качестве нового главного тренера "Тобола". Контракт с тренером будет рассчитан на полтора года.

Сообщается, что в Костанае надеются, что с приходом Евдокимова "Тобол" вновь будет бороться за высокие места в национальном чемпионате. В нынешнем сезоне казахстанского первенства команда после 18 сыгранных матчей идёт на пятом месте.
Теги: Евдокимов Оренбург
Сегодня, 19:00
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