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Врач: Андрей Аршавин приехал в "Кайрат" с восемью килограммами лишнего веса
Врач московского "Динамо" Александр Родионов рассказал, как во время работы в "Кайрате" он столкнулся с тем, что российский нападающий Андрей Аршавин приехал в клуб с лишним весом, однако это не помешало ему позже стать одним из лучших футболистов чемпионата Казахстана.
"Когда я работал в "Кайрате", к нам приехал Андрей Аршавин. На самом деле замечательный человек, профессионал своего дела. Но была у него одна проблема – он приехал с восемью килограммами лишнего веса. Руководство рассчитывало, что он сразу начнёт играть. Мы объяснили, что это нереально.
В итоге Аршавину дали время, в течение четырёх недель Андрей работал со мной и тренером по физподготовке, привёл себя в отличную форму и в итоге стал лучшим игроком Казахстана. Теперь говорят о его возможном возвращении в Россию", — цитирует Родинова "Чемпионат.com".
"Когда я работал в "Кайрате", к нам приехал Андрей Аршавин. На самом деле замечательный человек, профессионал своего дела. Но была у него одна проблема – он приехал с восемью килограммами лишнего веса. Руководство рассчитывало, что он сразу начнёт играть. Мы объяснили, что это нереально.
В итоге Аршавину дали время, в течение четырёх недель Андрей работал со мной и тренером по физподготовке, привёл себя в отличную форму и в итоге стал лучшим игроком Казахстана. Теперь говорят о его возможном возвращении в Россию", — цитирует Родинова "Чемпионат.com".
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