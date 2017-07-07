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Врач: Андрей Аршавин приехал в "Кайрат" с восемью килограммами лишнего веса

Врач московского "Динамо" Александр Родионов рассказал, как во время работы в "Кайрате" он столкнулся с тем, что российский нападающий Андрей Аршавин приехал в клуб с лишним весом, однако это не помешало ему позже стать одним из лучших футболистов чемпионата Казахстана.

"Когда я работал в "Кайрате", к нам приехал Андрей Аршавин. На самом деле замечательный человек, профессионал своего дела. Но была у него одна проблема – он приехал с восемью килограммами лишнего веса. Руководство рассчитывало, что он сразу начнёт играть. Мы объяснили, что это нереально.

В итоге Аршавину дали время, в течение четырёх недель Андрей работал со мной и тренером по физподготовке, привёл себя в отличную форму и в итоге стал лучшим игроком Казахстана. Теперь говорят о его возможном возвращении в Россию", — цитирует Родинова "Чемпионат.com".
Теги: Аршавин Кайрат
Сегодня, 20:04
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№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:15) #
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Эх, где ты, 2000-й год. Где та быстроколесная "Газель", на которой я бороздил просторы. Время надежд. Время худенького, но настырного и очень мастеровитого новичка Зенита Аршавина.
Регистрация: 12.11.2007
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