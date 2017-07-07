Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
14:50
Лионель Месси отдал благотворительной организации еду и напитки, оставшиеся после его свадьбы (6)
Лионель Месси отдал благотворительной организации еду и напитки, оставшиеся после его свадьбы (6)
14:14
Тина Канделаки: много говорится о трансферах "Зенита", но не забывайте, что они продали Халка за 100 млн долларов (41)
Тина Канделаки: много говорится о трансферах "Зенита", но не забывайте, что они продали Халка за 100 млн долларов (41)
12:36
Станислав Черчесов: не мы должны просить игроков поиграть за свою страну и пробежаться на тренировке (11)
Станислав Черчесов: не мы должны просить игроков поиграть за свою страну и пробежаться на тренировке (11)
"Коринтианс" отказался продавать Арану в ЦСКА за 10 млн. евро
Бразильский "Коринтианс" отклонил предложение московского ЦСКА по защитнику Гильерме Аране, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на Blog do Perrone.
По информации источника, российский клуб предлагал 10 млн. евро, однако "Коринтианс", который владеет только 40% прав на игрока, рассчитывает выручить за 20-летнего защитника сумму в районе 15 млн. евро. Отмечается, что Арана также входит в сферу интересов французского "Бордо".
По информации источника, российский клуб предлагал 10 млн. евро, однако "Коринтианс", который владеет только 40% прав на игрока, рассчитывает выручить за 20-летнего защитника сумму в районе 15 млн. евро. Отмечается, что Арана также входит в сферу интересов французского "Бордо".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.