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"Коринтианс" отказался продавать Арану в ЦСКА за 10 млн. евро

Бразильский "Коринтианс" отклонил предложение московского ЦСКА по защитнику Гильерме Аране, сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на Blog do Perrone.

По информации источника, российский клуб предлагал 10 млн. евро, однако "Коринтианс", который владеет только 40% прав на игрока, рассчитывает выручить за 20-летнего защитника сумму в районе 15 млн. евро. Отмечается, что Арана также входит в сферу интересов французского "Бордо".
Теги: Коринтианс ЦСКА
Сегодня, 21:12
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6
(2)
№6 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 22:17) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: скальп
деньги покажите

А фак тебе не показать?


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№5 Написал: скальп (Сегодня, 22:12) #
  • 0
  •  (0)
online

деньги покажите
Регистрация: 24.12.2016
№4 Написал: anonymous (Сегодня, 22:09) #
  • -1
  •  (1)
online

свиньи петросяны опять на ветке
Регистрация: 8.01.2017
№3 Написал: Лидер (Сегодня, 21:22) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Не поверили, что эти 10 лямов есть


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№2 Написал: vit (Сегодня, 21:20) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
они хотели 10 лямов... и два пальца...


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 21:19) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
не бывать Аране на КонДом-Арене...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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