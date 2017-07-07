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Экс-нападающий "Арсенала" Саного стал игроком "Тулузы"

Бывший нападающий "Арсенала" Яя Саного стал игроком "Тулузы", сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на официальный сайт Тулузы. 24-летний футболист подписал с французским клубом контракт сроком до июня 2020 года.

Саного является воспитанником "Осера", в 2013 году он перешёл в "Арсенал". За "канониров" французский форвард провёл в общей сложности лишь 20 матчей и забил один гол. "Арсенал" отдавал его в аренды "Аяксу", "Кристал Пэлас" и "Чарльтон Атлетик".
Теги: Арсенал Тулуза
Сегодня, 22:13
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