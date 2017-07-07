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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Президент "Карпат" хотел купить Лионеля Месси за 3 млн. евро
Президент "Карпат" Пётр Дыминский рассказал, как в своё время хотел купить нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
"У меня был такой случай. Был чемпионат мира среди юношеских команд. Я тогда впервые увидел Месси. Я тогда позвонил одному знакомому и говорю: "Слушай, тут мальчик есть. Если есть возможность, я бы его купил миллиона так за три".
Он мне на следующий день перезвонил и говорит: "Пётр Петрович, ты опоздал. Этого мальчика несколько лет назад "Барселона" купила за 10 млн", — цитирует Дыминского "Чемпионат.com" со ссылкой на интервью на портале Sportarena.
"У меня был такой случай. Был чемпионат мира среди юношеских команд. Я тогда впервые увидел Месси. Я тогда позвонил одному знакомому и говорю: "Слушай, тут мальчик есть. Если есть возможность, я бы его купил миллиона так за три".
Он мне на следующий день перезвонил и говорит: "Пётр Петрович, ты опоздал. Этого мальчика несколько лет назад "Барселона" купила за 10 млн", — цитирует Дыминского "Чемпионат.com" со ссылкой на интервью на портале Sportarena.
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