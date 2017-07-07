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Президент "Карпат" хотел купить Лионеля Месси за 3 млн. евро

Президент "Карпат" Пётр Дыминский рассказал, как в своё время хотел купить нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"У меня был такой случай. Был чемпионат мира среди юношеских команд. Я тогда впервые увидел Месси. Я тогда позвонил одному знакомому и говорю: "Слушай, тут мальчик есть. Если есть возможность, я бы его купил миллиона так за три".

Он мне на следующий день перезвонил и говорит: "Пётр Петрович, ты опоздал. Этого мальчика несколько лет назад "Барселона" купила за 10 млн", — цитирует Дыминского "Чемпионат.com" со ссылкой на интервью на портале Sportarena.
Теги: Карпаты Месси
Вчера, 22:28
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(1)
№3 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Вчера, 22:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
К чему эти байки от нацистского клуба с нацистскими фанатами из нацисткой страны? Кто майданил больше всех? ДинамоКа, Днепр, Карпаты, Волынь. Динамку будут вытаскивать до последнего. Карпаткка, если регион не заберёт Венгрия, вылетит в ближайшие год-два. Днепр с Волынью благополучно скончались.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№2 Написал: MATPOCOB Саратов (Вчера, 22:44) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Эт чо была вырезка из монолога Петросяна что ли?
Регистрация: 10.10.2006
№1 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Вчера, 22:31) #
  • 0
  •  (2)

Транжира!
Регистрация: 21.04.2009
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