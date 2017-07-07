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33-летний Уолтерс, проведший семь сезонов в "Сток Сити", перешел в "Бернли"

Как сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на официальный сайт "Бёрнли", что клуб объявил о переходе из "Сток Сити" нападающего Джонатана Уолтерса. Ирландский футболист подписал с новым клубом контракт сроком на два года, детали сделки не разглашаются.

33-летний Уолтерс провёл в "Сток Сити" семь минувших сезонов. На счету форварда 271 матч и 62 гола в составе "гончаров". Уолтерс прибудет в расположение "Бёрнли" в понедельник, 10 июля. "Бордовые" проведут летний сбор в родной для Джонатана Ирландии.
Теги: Бернли Сток Сити
Вчера, 22:45
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