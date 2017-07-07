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Воспитанник "Реала" Эстебан Гранеро подписал контракт с "Эспаньолом"

Полузащитник Эстебан Гранеро стал игроком "Эспаньола". 30-летний футболист на правах свободного агента перешёл в каталонскую команду после расторжения договора с "Реалом Сосьедад" по обоюдному согласию сторон.

Контракт Гранеро с "Эспаньолом" рассчитан на три года, сообщает пресс-служба клуба.
Теги: Реал Эспаньол
Вчера, 23:07
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