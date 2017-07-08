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Игроки "Кубани" могут не выйти на матч с "Томью"

"Кубань" может получить техническое поражение в матче 1-го тура ФНЛ против "Томи".

Игроки краснодарского клуба намерены бойкотировать игру из-за невыплаты им зарплат, передает "СЭ". Футболисты не получают денег уже семь месяцев.

Команда прилетела в Томск, так как руководство обещало выплатить задолженности перед матчем. Если этого не произойдет, то футболисты не выйдут на поле.

Отмечается, что руководство "Кубани" нашло 5 миллионов рублей на зарплату себе, сотрудникам офиса и базы.
Теги: Кубань
Сегодня, 11:52
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(1)
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 14:09) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Опять, старые песни о главном...
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: нетрал (Сегодня, 12:30) #
  • +1
  •  (1)
online

кто хозяин кубани:?
Регистрация: 26.04.2017
№1 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 12:22) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну это только начало...
Регистрация: 18.06.2017
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