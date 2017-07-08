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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Глава ФНЛ: надеюсь, что на следующей неделе ситуация в "Кубани" улучшится
Глава Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов выразил надежду, что ситуация в "Кубани" улучшится.
"В глобальном аспекте вопрос надо задавать руководству края и области, мы знаем, что ситуация действительно сложная. Надеюсь, что на следующей неделе ситуация улучшится.
Не думаю, что команда снимется - было бы нелогично это сделать, потратив столько сил и времени. Финансовые гарантии "Кубань" предоставила при лицензировании 30 мая", - цитирует Ефремова "Р-Спорт".
Ранее сообщалось, что футболисты "Кубани" намерены бойкотировать матч первого тура с "Томью" из-за долгов по зарплате.
"В глобальном аспекте вопрос надо задавать руководству края и области, мы знаем, что ситуация действительно сложная. Надеюсь, что на следующей неделе ситуация улучшится.
Не думаю, что команда снимется - было бы нелогично это сделать, потратив столько сил и времени. Финансовые гарантии "Кубань" предоставила при лицензировании 30 мая", - цитирует Ефремова "Р-Спорт".
Ранее сообщалось, что футболисты "Кубани" намерены бойкотировать матч первого тура с "Томью" из-за долгов по зарплате.
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