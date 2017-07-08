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Глава ФНЛ: надеюсь, что на следующей неделе ситуация в "Кубани" улучшится

Глава Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов выразил надежду, что ситуация в "Кубани" улучшится.

"В глобальном аспекте вопрос надо задавать руководству края и области, мы знаем, что ситуация действительно сложная. Надеюсь, что на следующей неделе ситуация улучшится.

Не думаю, что команда снимется - было бы нелогично это сделать, потратив столько сил и времени. Финансовые гарантии "Кубань" предоставила при лицензировании 30 мая", - цитирует Ефремова "Р-Спорт".

Ранее сообщалось, что футболисты "Кубани" намерены бойкотировать матч первого тура с "Томью" из-за долгов по зарплате.
Теги: Кубань Ефремов
Сегодня, 12:31
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