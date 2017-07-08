Ромелу Лукаку был арестован в США за громкую вечеринку

Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку был арестован в Беверли-Хиллз за слишком громкую вечеринку.Бельгийский футболист арендовал дом, в котором устроил вечеринку. Празднование было настолько громким, что соседи 6 раз вызывали полицию.В итоге Лукаку был арестован, но его не повезли в участок. Лукаку получил направление в суд. Пока неизвестно, какое наказание грозит футболисту, вероятно, это будет штраф.