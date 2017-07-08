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Ромелу Лукаку был арестован в США за громкую вечеринку

Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку был арестован в Беверли-Хиллз за слишком громкую вечеринку.

Бельгийский футболист арендовал дом, в котором устроил вечеринку. Празднование было настолько громким, что соседи 6 раз вызывали полицию.

В итоге Лукаку был арестован, но его не повезли в участок. Лукаку получил направление в суд. Пока неизвестно, какое наказание грозит футболисту, вероятно, это будет штраф.

Sports.ru
Теги: Лукаку
Сегодня, 12:42
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№3 Написал: grisha (Сегодня, 13:59) #
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Болеет за:
«Зенит»
Лукака - идиот
Поехал в к нищим дикарям в Беверли Холлзи - поехал бы в Москву, до сих пор бы гулял все ночи вместе с ментами под музыку
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 13:55) #
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online

Видимо соседям не поднес
Регистрация: 26.01.2017
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:50) #
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видно непростые соседи


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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