Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

СМИ: Родриго Кайо будет зарабатывать в "Зените" 2,4 млн евро чистыми

Защитник "Сан-Паулу" Родриго Кайо в случае перехода в "Зенит" будет зарабатывать в питерском клубе 2,4 миллиона евро за сезон чистыми, сообщает ESPN.

Также "Зенит" выплатит игроку 3 миллиона евро в качестве бонуса за подписание контракта.

Ранее была информацию, что сумма трансфера составит 18 миллионов евро.

Контракт Кайо с "Сан-Паулу" рассчитан до июня 2019 года.
Теги: Сан-Паулу Зенит
Сегодня, 23:01
Напечатать
5
(3)
№5 Написал: Black Fox (Сегодня, 23:22) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: robinzen
Пишут, что у него проблемы с коленным суставом. А нам такое надо?

За последние полгода сыграл 28 матчей, из них 26 по 90 минут. Проблем быть не должно.


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№4 Написал: Ferd Санкт-Петербург (Сегодня, 23:21) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: robinzen
что у него проблемы с коленным суставом

у нас Казаченок ,несколько лет играл не то что с проблемами, а с бедой в коленях и стал легендой
Регистрация: 14.11.2007
№3 Написал: golden Axe (Сегодня, 23:19) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Пишут, что у него проблемы с коленным суставом. А нам такое надо? Странно.

вам не надо,а Костику нужно недвижимость покупать в условном Монако smile
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 23:17) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Все таки приход хача Сарсании в Зенит это с моей точки зрения благо. Он по моему лучший в своей сфере. Да, при нем будут траты, но даю голову на отсечение будут и результаты. Бизнес и ничего личного, хотя и конечно в его карман.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 23:15) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пишут, что у него проблемы с коленным суставом. А нам такое надо? Странно.
Регистрация: 24.09.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.