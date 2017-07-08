СМИ: Родриго Кайо будет зарабатывать в "Зените" 2,4 млн евро чистыми

Защитник "Сан-Паулу" Родриго Кайо в случае перехода в "Зенит" будет зарабатывать в питерском клубе 2,4 миллиона евро за сезон чистыми, сообщает ESPN.Также "Зенит" выплатит игроку 3 миллиона евро в качестве бонуса за подписание контракта.Ранее была информацию, что сумма трансфера составит 18 миллионов евро.Контракт Кайо с "Сан-Паулу" рассчитан до июня 2019 года.