Опрос:

Новости партнеров

Сергей Кирсанов: впечатления от стартового матча сезона - двоякие

Главный тренер "Сибири" Сергей Кирсанов прокомментировал поражение своей команды в матче против "Спартака-2" (1:2).

"Впечатления от стартового матча сезона - двоякие. Совершили слишком много невынужденных ошибок, в следствие которых пропустили два гола. А когда команда отыгрывается - она тратит вдвойне больше сил. Мы не реализовали свои моменты, а когда не забиваешь - результат таков", - цитирует Кирсанова официальный сайт клуба.
Теги: Сибирь Спартак-2
Сегодня, 00:18
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.