Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Олег Терехин: отлично отношусь к видеоповторам, двумя руками "за"

Бывший нападающий "Динамо" Олег Терехин высказался относительно системы видеоассистента рефери (VAR), протестированной на Кубке конфедераций.

"Отлично отношусь к видеоповторам, двумя руками "за", - сказал Терехин. - Из-за судейских ошибок столько несправедливых результатов, ломающих тренерские судьбы, бывает! Противники нововведения говорили, что оно затягивает игру. Но ведь в реальности это совсем немного времени занимает, секунд десять.

Хорошо бы ввести видеоповторы в чемпионате России. Тогда не будет этих бесконечных послематчевых пересудов: было вне игры или не было, пересек мяч линию ворот или остался в поле", - передает слова Терехина "Советский спорт".
Теги: Терехин
Сегодня, 11:59
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 12:09) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да чего спорить то? Все вменяемые люди оценили то, что видеоповторы нужны во всех матчах.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.