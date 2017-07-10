"Манчестер Юнайтед" объявил о подписании пятилетнего контракта с Ромелу Лукаку

"Манчестер Юнайтед" на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Ромелу Лукаку. Соглашение с бельгийцем заключено по схеме "5+1".Ранее форвард выступал за "Эвертон".