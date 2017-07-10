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"Манчестер Юнайтед" объявил о подписании пятилетнего контракта с Ромелу Лукаку

"Манчестер Юнайтед" на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Ромелу Лукаку. Соглашение с бельгийцем заключено по схеме "5+1".

Ранее форвард выступал за "Эвертон".
Теги: Лукаку Манчестер Юнайтед
Сегодня, 20:28
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