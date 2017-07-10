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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Фёдор Смолов пропустит три недели (10)
Фёдор Смолов пропустит три недели (10)
Ромелу Лукаку: я с десяти лет мечтал играть под началом Моуринью
Нападающий Ромелу Лукаку рассказал о своим впечатлениями от перехода в "Манчестер Юнайтед".
"Я в восторге и не могу дождаться начала новой части своей жизни. Не могу дождаться, когда выйду на "Олд Траффорд" перед 75 тысячами болельщиков. "Манчестер Юнайтед" всегда нацелен на трофеи. Это как раз то, что я искал. Погба сыграл большую роль в моём переходе. Мы с ним большие друзья, он объяснил мне, как обстоят дела в "МЮ". Я также с нетерпением жду начала работы с Моуринью - у нас хорошие отношения. И я с десяти лет мечтал играть под его началом. Я буду ежедневно упорно трудиться и совершенствоваться. Это вызов, который я хотел получить", - цитирует Лукаку официальный сайт "МЮ".
"Я в восторге и не могу дождаться начала новой части своей жизни. Не могу дождаться, когда выйду на "Олд Траффорд" перед 75 тысячами болельщиков. "Манчестер Юнайтед" всегда нацелен на трофеи. Это как раз то, что я искал. Погба сыграл большую роль в моём переходе. Мы с ним большие друзья, он объяснил мне, как обстоят дела в "МЮ". Я также с нетерпением жду начала работы с Моуринью - у нас хорошие отношения. И я с десяти лет мечтал играть под его началом. Я буду ежедневно упорно трудиться и совершенствоваться. Это вызов, который я хотел получить", - цитирует Лукаку официальный сайт "МЮ".
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