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Анатолий Давыдов: Дзюба в "Зените-2"? Задайте этот вопрос Манчини

Главный тренер "Зенита-2" Анатолий Давыдов прокомментировал ничью с "Авангардом" (1:1) в матче ФНЛ и прокомментировал возможный перевод во вторую команду Артема Дзюбы.

- Для нас игра получилась очень тяжелой. То, что сыграли вничью, — это скорее плюс. Но счет не по игре, конечно. Хотя во втором тайме команда смогла организоваться, игроки ошибались меньше. Мы уже разобрались, что все пропущенные мячи — следствие не хорошей атаки соперника, а допущенных нашими игроками ошибок. Самое страшное, что ляпы допускают футболисты линии обороны.

- В чем секрет футбольного долголетия Зырянова?

- Я ему специальный эликсир передал, на котором сам играл до 43 лет.

- Константин не думает об окончании карьеры?

- Думаю, чем дольше он будет с ребятами в тренировочном процессе, тем лучше. После травмы набирает форму.

- Довольны игрой в атаке?

- Мы забили один мяч, имели полумоменты. Мы Зырянова подняли на поле вверх, сделали «десяткой», чтобы он все-таки отдавал и мяч до Константина доходил. Тогда пойдут более обостряющие и голевые ходы.

Панюкову надо наиграться, одно дело тренироваться с хорошими игроками "Зенита", другое — с нами. У нас сложнее, много молодых игроков, поэтому наладить взаимопонимание труднее. Хотя все задатки есть, чистокровный нападающий. Только он зависим от передач, поэтому ему сложно воплотить все свои таланты. Но из своих трех моментов два он использует. Это уже о многом говорит.

- Свое турнирное положение как оцениваете?

- Я уже дней двадцать не смотрел турнирную таблицу. Знаю наше положение. Задачи ставятся на каждую игру, но не всегда воплощаются.

- Руководство главной команды приходит на ваши домашние матчи?

- Приходит. Когда основная команда строилась, все были задействованы, смотрели, кого можно отдать в аренду или продать. Надеемся, что заинтересованность будет. В последнюю неделю в расположение главной команды забрали Панюкова, сейчас там Капленко, мальчишка 99-го года рождения.

- Дзюба не планируется в "Зените-2" для игровой практики?

- Задайте этот вопрос главному тренеру основной команды, он быстрее ответит, чем я. В последней игре он выходил, так что надо смотреть на задачи, которые он ставит перед собой, как тренер его видит в игре. Я не могу это обсуждать, – цитирует Давыдова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Зенит-2 Дзюба
Сегодня, 09:26
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6
(1)
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:43) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ckorp
Цитата: Lord_Vik
Цитата: Sergey Nasirov_2
Ох Дзюба Дзюба. Погнался за деньгами,а ведь мог чемпионат выйграть.

Нет не мог. Был бы в Спартаке, мы бы не стали чемпионами.
Зенит 2 его пристанище.

Ну и логика, и в каком направлении только голова у человека работает(правильное, наверное, тут надо исключить). smirk

Ты про голову Дзюбы?
Ты прав уйти в Зенит, наговорить гадости против родного клуба и сесть на лавку в Зенит 2. Не большого ума человек. Но вы же им гордитесь smiley
Регистрация: 22.09.2007
№5 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 10:40) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Цитата: Sergey Nasirov_2
Ох Дзюба Дзюба. Погнался за деньгами,а ведь мог чемпионат выйграть.

Нет не мог. Был бы в Спартаке, мы бы не стали чемпионами.
Зенит 2 его пристанище.

Ну и логика, и в каком направлении только голова у человека работает(правильное, наверное, тут надо исключить). smirk
Регистрация: 9.11.2010
№4 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 10:33) #
  • +2
  •  (4)
online

губит Зенит супер форварда сборной России
Регистрация: 15.02.2017
№3 Написал: Sergeevich (Сегодня, 10:31) #
  • -1
  •  (3)
online

Sergey Nasirov_2,
Так выиграет в этом году, какие проблемы?)

И деньги будут и медаль wink
Регистрация: 26.09.2015
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 09:58) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Ох Дзюба Дзюба. Погнался за деньгами,а ведь мог чемпионат выйграть.

Нет не мог. Был бы в Спартаке, мы бы не стали чемпионами.
Зенит 2 его пристанище.
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 09:39) #
  • -3
  •  (9)

Ох Дзюба Дзюба. Погнался за деньгами,а ведь мог чемпионат выйграть.
Регистрация: 27.07.2016
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