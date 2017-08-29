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Луиш Нету прибыл в Стамбул для переговоров с "Фенербахче"

Защитник "Зенита" Луиш Нету прибыл в Стамбул для проведения переговоров с "Фенербахче", информирует пресс-служба турецкого клуба.

"Ранее мы провели переговоры, а сейчас, наконец-то, у меня появился шанс сюда прилететь. Теперь я могу ближе познакомиться с клубом и городом. Жулиано поможет мне в этом.

Бруну Алвеш и Раул Мейрелеш рассказывали прекрасные вещи о "Фенербахче". Надеюсь, у меня будет прекрасное приключение с этой командой", - сказал Нету.
Теги: Нету Фенербахче Зенит
Сегодня, 08:46
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