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Сергей Фурсенко: уверенности в том, что Нету перейдет в "Фенербахче", пока нет

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко прокомментировал возможный переход португальского защитника Луиша Нету в "Фенербахче".

"Абсолютно нет, пока еще не все закончено, нет уверенности в этом", – цитирует Фурсенко "Р-Спорт".
Теги: Фурсенко Нету Зенит
Сегодня, 15:48
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№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:38) #
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Болеет за:
«Зенит»
Оно и так понятно.Араб в последний момент выепнулся.В Валенсии чрезмерно выепистые игроки смотрю.Так что вопрос стоит так.Будет аренда или покупка защитника уходит,нет будет на подмене полгода сидеть.Рано проводили(


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Регистрация: 25.03.2015
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