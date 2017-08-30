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Аймен Абденнур, которым интересовался "Зенит", официально стал игроком "Марселя"

"Марсель" объявил о переходе защитника "Валенсии" Аймена Абденнура. Напомним вел переговоры по игроку и петербургский "Зенит".

28-летний тунисец будет представлен на пресс-конференции в эту среду.
Теги: Марсель Трансферы
Сегодня, 09:27
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№1 Написал: Manchester United (Сегодня, 09:57) #
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Болеет за:
«МЮ»
ну все теперь, Манчини собирает чемоданы,а бабушки готовятся к повышениям тарифов на газ smile
Регистрация: 9.03.2017
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