Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Игорь Шалимов: Дзюба? Скажу только, что это квалифицированный нападающий

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов отметил, что не может комментировать слухи вокруг возможного перехода Артема Дзюбы.

– Вандерсон Масиэл, Ристич, Янбаев и Иван – усиление, которое позволит сделать шаг вперед?

– Это исполнители, с которыми можно работать и добиваться прогресса. Время в недельном цикле у нас есть.

– В "Краснодар" сватают Дзюбу. Вам нравится этот игрок?

– Опять-таки – разговор о том, чего нет. Единственное, что скажу, – считаю Дзюбу квалифицированным нападающим. Более подробно можно говорить, если Артем окажется у нас, - передает слова тренера "СЭ".
Теги: Шалимов Дзюба Краснодар
Сегодня, 10:10
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 10:19) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Значит слухи реальны!
Только куда Смолова поставят?! При таком то Кокорине!
Регистрация: 5.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.