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Марко Девич: Ярмоленко, рад за тебя. Снова будешь возить Коноплянку

Нападающий "Вадуца" из Лихтенштейна Марко Девич поздравил своего экс-партнера по сборной Украины полузащитника Андрея Ярмоленко с переходом в дортмундскую "Боруссию".

"Браво, маэстро. Рад за тебя. Снова будешь возить Коноплянку. Удачи!", – написал Девич в Инстаграме.

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка позже ответил в комментариях: "Что значит - снова?". Напомним, ранее Ярмоленко выступал за киевское "Динамо", а Коноплянка – за "Днепр".
Теги: Девич Ярмоленко
Сегодня, 10:38
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