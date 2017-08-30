Марко Девич: Ярмоленко, рад за тебя. Снова будешь возить Коноплянку

Нападающий "Вадуца" из Лихтенштейна Марко Девич поздравил своего экс-партнера по сборной Украины полузащитника Андрея Ярмоленко с переходом в дортмундскую "Боруссию"."Браво, маэстро. Рад за тебя. Снова будешь возить Коноплянку. Удачи!", – написал Девич в Инстаграме.Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка позже ответил в комментариях: "Что значит - снова?". Напомним, ранее Ярмоленко выступал за киевское "Динамо", а Коноплянка – за "Днепр".