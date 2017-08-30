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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Валерий Чуперка станет игроком "Балтики"
СМИ: игроки "Арсенала" выступают за то, чтобы Алексис Санчес покинул команду
Большинство футболистов "Арсенала" выступает за то, чтобы полузащитник Алексис Санчес покинул команду. Напомним, на игрока претендует "Манчестер Сити".
Футболисты лондонцев окончательно убедились в том, что 28-летнему чилийцу лучше уйти, после недавнего матча с "Ливерпулем" (0:4), в котором хавбек провел на поле 62 минуты.
Одноклубники Санчеса считают, что его дальнейшее пребывание в команде отрицательно скажется на "Арсенале".
Sports.ru
Футболисты лондонцев окончательно убедились в том, что 28-летнему чилийцу лучше уйти, после недавнего матча с "Ливерпулем" (0:4), в котором хавбек провел на поле 62 минуты.
Одноклубники Санчеса считают, что его дальнейшее пребывание в команде отрицательно скажется на "Арсенале".
Sports.ru
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