СМИ: игроки "Арсенала" выступают за то, чтобы Алексис Санчес покинул команду

Большинство футболистов "Арсенала" выступает за то, чтобы полузащитник Алексис Санчес покинул команду. Напомним, на игрока претендует "Манчестер Сити".Футболисты лондонцев окончательно убедились в том, что 28-летнему чилийцу лучше уйти, после недавнего матча с "Ливерпулем" (0:4), в котором хавбек провел на поле 62 минуты.Одноклубники Санчеса считают, что его дальнейшее пребывание в команде отрицательно скажется на "Арсенале".