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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Магомед Митришев: Мешал ли недавний скандал в матче против ЦСКА? Вообще нет
Полузащитник "Ахмата" Магомед Митришев рассказал о первых впечатлениях от сборов национальной команды России и поделился мнением о спорном эпизоде в матче против московского ЦСКА:
- Первые впечатления от сборной, уже несколько дней прошло.
- Впечатления самые приятные, приятно тренироваться в составе сборной. Атмосфера у нас позитивная, так что ни на что не жалуемся.
- Чем сборная отличается от клуба?
- Это новый коллектив, в первую очередь. Все потихоньку друг к другу притираются. Особых прямо различий нет. Не чувствуется.
- Вы всегда такой спокойный?
- Стараюсь (улыбается).
- Недавно случился скандал в матче ЦСКА - "Ахмат". Именно после вашей передачи мяч ушёл за лицевую линию. Вам это мешало как-нибудь сосредоточиться?
- Нет, вообще не мешало. Был аут или не был я узнал только с видеоповтора.
- А нужны нам видеоповторы?
- Я считаю, нужны.
- Арбитр сказал, в динамике было сложно рассмотреть этот эпизод...
- Я полностью его поддерживаю, - передаёт слова футболиста корреспондент Rusfootball.info
- Первые впечатления от сборной, уже несколько дней прошло.
- Впечатления самые приятные, приятно тренироваться в составе сборной. Атмосфера у нас позитивная, так что ни на что не жалуемся.
- Чем сборная отличается от клуба?
- Это новый коллектив, в первую очередь. Все потихоньку друг к другу притираются. Особых прямо различий нет. Не чувствуется.
- Вы всегда такой спокойный?
- Стараюсь (улыбается).
- Недавно случился скандал в матче ЦСКА - "Ахмат". Именно после вашей передачи мяч ушёл за лицевую линию. Вам это мешало как-нибудь сосредоточиться?
- Нет, вообще не мешало. Был аут или не был я узнал только с видеоповтора.
- А нужны нам видеоповторы?
- Я считаю, нужны.
- Арбитр сказал, в динамике было сложно рассмотреть этот эпизод...
- Я полностью его поддерживаю, - передаёт слова футболиста корреспондент Rusfootball.info
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