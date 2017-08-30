Магомед Митришев: Мешал ли недавний скандал в матче против ЦСКА? Вообще нет

Полузащитник "Ахмата" Магомед Митришев рассказал о первых впечатлениях от сборов национальной команды России и поделился мнением о спорном эпизоде в матче против московского ЦСКА:- Впечатления самые приятные, приятно тренироваться в составе сборной. Атмосфера у нас позитивная, так что ни на что не жалуемся.- Это новый коллектив, в первую очередь. Все потихоньку друг к другу притираются. Особых прямо различий нет. Не чувствуется.- Стараюсь (улыбается).- Нет, вообще не мешало. Был аут или не был я узнал только с видеоповтора.- Я считаю, нужны.- Я полностью его поддерживаю, - передаёт слова футболиста корреспондент