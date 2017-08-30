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Магомед Митришев: Мешал ли недавний скандал в матче против ЦСКА? Вообще нет

Полузащитник "Ахмата" Магомед Митришев рассказал о первых впечатлениях от сборов национальной команды России и поделился мнением о спорном эпизоде в матче против московского ЦСКА:

- Первые впечатления от сборной, уже несколько дней прошло.

- Впечатления самые приятные, приятно тренироваться в составе сборной. Атмосфера у нас позитивная, так что ни на что не жалуемся.

- Чем сборная отличается от клуба?

- Это новый коллектив, в первую очередь. Все потихоньку друг к другу притираются. Особых прямо различий нет. Не чувствуется.

- Вы всегда такой спокойный?

- Стараюсь (улыбается).

- Недавно случился скандал в матче ЦСКА - "Ахмат". Именно после вашей передачи мяч ушёл за лицевую линию. Вам это мешало как-нибудь сосредоточиться?

- Нет, вообще не мешало. Был аут или не был я узнал только с видеоповтора.

- А нужны нам видеоповторы?

- Я считаю, нужны.

- Арбитр сказал, в динамике было сложно рассмотреть этот эпизод...

- Я полностью его поддерживаю, - передаёт слова футболиста корреспондент Rusfootball.info
Теги: сборная России Ахмат Митришев
Сегодня, 13:44
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