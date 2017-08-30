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"Вест Бромвич Альбион" объявил о переходе Гжегожа Крыховяка

Полузащитник "ПСЖ" Гжегож Крыховяк продолжит карьеру в "Вест Бромвиче" на правах аренды.

Соглашение рассчитано до окончания текущего сезона, информирует официальный сайт английского клуба.

"У меня было несколько предложений из Испании и Италии, но это очень амбициозный клуб. Здесь хорошая атмосфера", — сказал игрок.
Теги: ПСЖ Трансферы Вест Бромвич
Сегодня, 21:47
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