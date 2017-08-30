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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Вест Бромвич Альбион" объявил о переходе Гжегожа Крыховяка
Полузащитник "ПСЖ" Гжегож Крыховяк продолжит карьеру в "Вест Бромвиче" на правах аренды.
Соглашение рассчитано до окончания текущего сезона, информирует официальный сайт английского клуба.
"У меня было несколько предложений из Испании и Италии, но это очень амбициозный клуб. Здесь хорошая атмосфера", — сказал игрок.
Соглашение рассчитано до окончания текущего сезона, информирует официальный сайт английского клуба.
"У меня было несколько предложений из Испании и Италии, но это очень амбициозный клуб. Здесь хорошая атмосфера", — сказал игрок.
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