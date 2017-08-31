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Радамель Фалькао: было бы чудесно поехать в Россию

Нападающий "Монако" и сборной Колумбии Радамель Фалькао отметил, что его команда близка к завоеванию путевки на чемпионат мира-2018 в России.

"Было бы чудесно поехать туда. Я столько лет боролся и трудился для этого… Мы очень близки к цели. Место нашей сборной в турнирной таблице таково, что при хороших результатах в двух ближайших матчах мы окажемся очень близки к поездке в Россию.

Я очень надеюсь на осуществление своей мечты – выступить в составе национальной сборной на ЧМ", – цитирует Фалькао официальный сайт ФИФА.
Теги: Фалькао Сборная Колумбии
Сегодня, 11:03
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№5 Написал: Андрей шестаков (Сегодня, 13:12) #
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Жeнa пoдaрила тaблетки чтo кaрдинальнo улучшили наш ceкc. Я не знaл чтo тaкoе бывает,нo ceкс тeперь длитьcя пo 2 чaсa вмeстo 10 минут, cтoяк cтaл камeнный, oргазмы длятся дoльшe и ярчe и дaжe пeниc увeличился нeмнoго. Жeнa тепeрь довольнaя ходит и я чувствую сeбя caмцoм. А вычиталa о них oнa здecь --- http://veshok.ml/236896
Регистрация: 31.08.2017
№4 Написал: Сахалин Южно-Сахалинск (Сегодня, 11:29) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Так Москва не Россия, это как Ватикан - не Италия laughing


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Я прирожденный кузнец, не могу ни куя
Да я жадный, зато от чистого сердца
Регистрация: 16.11.2009
№3 Написал: Baden-Baden Тель-Авив (Сегодня, 11:23) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zeracool
Фалькао к нам не поедет! ( В.Карпин)

К Вам и попуасы уже не едут,в Россию поедет!!!


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Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи, летят ко мне,как ураган, пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман..
Регистрация: 14.06.2011
№2 Написал: zeracool москва (Сегодня, 11:10) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Фалькао к нам не поедет! ( В.Карпин)
Регистрация: 15.03.2009
№1 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 11:08) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Но Валера сказал нет, значит нет! laughing


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
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