Радамель Фалькао: было бы чудесно поехать в Россию

Нападающий "Монако" и сборной Колумбии Радамель Фалькао отметил, что его команда близка к завоеванию путевки на чемпионат мира-2018 в России."Было бы чудесно поехать туда. Я столько лет боролся и трудился для этого… Мы очень близки к цели. Место нашей сборной в турнирной таблице таково, что при хороших результатах в двух ближайших матчах мы окажемся очень близки к поездке в Россию.Я очень надеюсь на осуществление своей мечты – выступить в составе национальной сборной на ЧМ", – цитирует Фалькао официальный сайт ФИФА.