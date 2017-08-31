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Агент: думаю, уже сегодня будет анонсирован переход Нету в "Фенербахче"

Бруно Карвалью, агент защитника "Зенита" Луиша Нету рассказал о скором переходе игрока в "Фенербахче".

"Нету прошел медобследование для "Фенербахче". Думаю, уже сегодня будет анонсирована сделка с "Зенитом". Условия? Это будет аренда с правом выкупа", - цитирует Карвалью "Спорт день за днем".
Теги: Фенербахче Зенит Нету Трансферы
Сегодня, 12:58
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№1 Написал: Андрей шестаков (Сегодня, 13:06) #
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Регистрация: 31.08.2017
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