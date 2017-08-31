Официально: Килиан Мбаппе - игрок "ПСЖ" (фото)

"ПСЖ" подписал нападающего "Монако" Килиана Мбаппе, информирует официальный сайт парижан.18-летний футболист был арендовал на один сезон с обязательным последующим выкупом. В итоге Мбаппе будет принадлежать "ПСЖ" до 30 июня 2022 года.