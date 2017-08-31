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Официально: Килиан Мбаппе - игрок "ПСЖ" (фото)

"ПСЖ" подписал нападающего "Монако" Килиана Мбаппе, информирует официальный сайт парижан.

18-летний футболист был арендовал на один сезон с обязательным последующим выкупом. В итоге Мбаппе будет принадлежать "ПСЖ" до 30 июня 2022 года.


Теги: Мбаппе ПСЖ Трансферы
Сегодня, 20:46
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№10 Написал: Amjag Amjgja (Сегодня, 22:12) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Круто, ПСЖ теперь круче составом чем Реал и Барса, будет весело... Рад за тренеришку...


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Спасибо Гинеру, за то что поднял команду..и принёс столько трофеев
Регистрация: 30.08.2017
№9 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 22:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Похоже футбол умер этим летом.


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№8 Написал: Виктор Беликов севастополь (Сегодня, 21:48) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stepanmlc
дурачек

Согласен с вами полностью,если бы он был белым,а не черным он бы так не поступил
Регистрация: 1.06.2017
№7 Написал: liasport433 (Сегодня, 21:39) #
  • -1
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молодцы, уверен деньги уже переведены, в обход фифа, но объявят в след году!
Регистрация: 19.06.2017
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:37) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Шейхи снова всех поимели.
И Неймар свой трансфер "сам" выкупил и Мбаппе взяли в аренду до июня 2018 с правом выкупа.
Красавчики просто, катают УЕФА на пэнисе как хотят.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№5 Написал: scikuni (Сегодня, 21:27) #
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шош не спартак?


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пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:14) #
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Болеет за:
ЦСКА
ПСЖ в этом сезоне представляет реальную угрозу.
Могут и за ЛЧ побороться.


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 21:08) #
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online

И вместо фото скриншот из игры. Браво,русфутбол


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:55) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Парень выбрал деньги, в Реале бы по-любому и за примеру и за кубок чемпионов бы боролся.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 20:47) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
дурачек


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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